Песков: Не стоит забывать о заслугах Исинбаевой перед Россией

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция спортивной общественности на заявления двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой понятна, однако не стоит забывать о ее заслугах перед Россией.
Песков пояснил, что общественность жестко отреагировала на заявления российской спортсменки, однако, не нужно забывать то, что в честь нее неоднократно играл гимн и поднимался российский флаг. Об этом пишет агентство ТАСС.
По словам спикера Кремля, Исинбаева не критиковала кого-либо и не позволяла себе лишних высказываний, она выполняет свои функции, а то, где она фактически проживает, не имеет значения.
Напомним, олимпийская чемпионка накануне сообщила, что намерена возобновить свою деятельность в МОК в сентябре. Ее намерения осудила спортивная общественность и ряд государственных должностных лиц.
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По словам спикера Кремля, Исинбаева не критиковала кого-либо и не позволяла себе лишних высказываний, она выполняет свои функции, а то, где она фактически проживает, не имеет значения.
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Анастасия Крестьянова