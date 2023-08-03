Песков обратился к чиновникам с призывом говорить на простом русском языке

Самарская долгожительница получила в подарок глобус и поблагодарила сотрудников полиции «за внимание и чуткое отношение к пожилым гражданам».

Внук женщины рассказал, что сотрудники полиции постоянно были на связи с бабушкой, отвечали на вопросы по телефону и очень помогали в оформлении документа.По словам женщины, она теперь готова к любым путешествиям.Ранее МВД, ФСБ и Минфин выступили против предложения об ускоренной выдаче загранпаспортов россиянам за дополнительную плату.С соответствующей инициативой выступили депутаты фракции «Новые люди». В ведомствах объяснили свое решение тем, что сроки, которые требуются для выдачи документа не могут быть сокращены, ввиду необходимости проведения проверок, которые занимают определенное время. Минфин подчеркнул, что уменьшение госпошлины за услугу или ее отмена, может негативно сказаться на федеральном бюджете страны.