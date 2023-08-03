Песков обратился к чиновникам с призывом говорить на простом русском языке

Фото: сайт Кремля
Чиновники должны использовать в общении с населением простой русский язык.
Об этом на форуме «Территория смыслов» сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его мнению, политики часто грешат канцеляризмами и говорят на «птичьем языке». Люди расстраиваются, смотря их выступления.
Песков считает, что чиновникам нужно научиться говорить на простом русском языке, чтобы их выступления можно было легко пересказать.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад.
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По его мнению, политики часто грешат канцеляризмами и говорят на «птичьем языке». Люди расстраиваются, смотря их выступления.
«И это то, что я не люблю», - сказал пресс-секретарь президента России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и многие другие государства не хотят жить по правилам, которые устанавливает Запад.
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Мария Фирсова