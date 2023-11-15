Песков объяснил помилование осужденного за убийство Политковской

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя помилование фигуранта дела Политковской Сергея Хаджикурбанова за участие в спецоперации, заявил, что есть такая практика, и резонансные преступления не являются исключениями.
«Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», - пояснил Песков.
При этом он отказался отвечать на вопрос о справедливости для семьи студентки, убийцу которой освободили от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки. По словам Пескова, не его прерогатива об этом говорить в деталях.
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