Песков: Оружие отрядам самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оружие членам территориальной самообороны в Белгородской области не выдается бесконтрольно.
Песков также отметил, что все механизмы контроля по этой ситуации предусмотрены.
Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.
Также Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новопетровка Валуйского городского округа.
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Напомним, ранее выяснилось, что в Белгородской области членам территориальной самообороны выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, ситуация продолжает быть сложной, по этой причине в рамках действующего законодательства происходит решение вопросов обеспечения оружием добровольцев самообороны.
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Екатерина Коршунова