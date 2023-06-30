Песков отказался высказываться по законопроекту о запрете смены пола

Фото: kremlin.ru
В Кремле пока нет конкретной позиции по законопроекту о запрете смены пола
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет конретной позиции по законопроекту о запрете смены пола, сообщает «РИА Новости».
«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте», - прокомментировал ситуацию Песков.
Исходя из этого, говорить о конкретной позиции Кремля по этому вопросу сейчас преждевременно.
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«Если я не ошибаюсь, там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний – случаев, которые необходимы по медицинским показаниям… Все остальное пока я не готов говорить о какой-то позиции. Вы знаете, что сейчас там происходит экспертное обсуждение в парламенте», - прокомментировал ситуацию Песков.
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Евгения Парфентьева