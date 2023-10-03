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Песков озвучил позицию Кремля по поводу проведения ядерных испытаний

Дмитрий Песков: Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний
03 октября 2023, 14:58
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний. Информацию передает РИА Новости.
Песков так прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян по поводу ядерных испытаний в России. Представитель кремля заявил, что слова Симоньян не всегда отражают настоящую картину по некоторым вопросом, так как что она не является сотрудником структуры власти.

«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#россия
#испытания
#дмитрий песков
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У станции Удельной в Раменском открыли разноуровневый пешеходный переход
03 октября 2023, 15:20

Фото: Минтранс МО

У железнодорожной станции Удельная в Раменском городском округе открыли разноуровневый пешеходный переход через пути. Он соединил улицу Интернациональную и Южный проспект, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Теперь переход через железную дорогу будет безопаснее и комфортнее для более чем 20 тыс жителей близлежащих районов. Раньше на этом месте был наземный переход, не отвечавший требованиям безопасности. Его демонтировали. Новый переход полностью соответствует принятым в Подмосковье стандартам безопасности. 
 
Переход включает пролётное строение длиной 65 м, две башни-схода с лестничными сходами и пассажирскими лифтами. Остекление выполнено из ударопрочного стекла триплекса. 
 
Завершены основные строительно-монтажные работы. Сейчас ведутся монтаж вентилируемых фасадов и благоустройство прилегающей территории.
 
Как напомнили в министерстве, подобные переходы уже действуют в Подмосковье в Химках, Истре, Реутове и Люберцах. Благодаря их открытию удалось сократить смертность на путях почти на 100%. До конца года планируется открыть ещё два разноуровневых пешеходных перехода в Ленинском и Серпухове.

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#инфраструктура
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#подмосковье
#московская область
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Тиктокера Даню Милохина официально призвали в армию
03 октября 2023, 15:17

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Даню Милохина официально призвали на военную службу в ряды Вооруженных сил РФ. По месту его прописки в Анапе пришли с повесткой люди из военкомата на второй день начавшегося в России осеннего призыва.
Как сообщает телеграм-канал Mash, находившийся в квартире отец блогера Дмитрий Тюленев отказался принимать повестку, заявив, что его сын находится за границей и передать бумажку он ему не сможет. Работники военкомата ушли, но обещали наведаться повторно.

Известно, что после публикации в СМИ и телеграм-каналах информации о том, что Даня Милохин не имел никакого права на отсрочку от призыва на воинскую службу, в военкомате Анапы, где он прописан, начался настоящий переполох. Сам же тиктокер, ненадолго вернулся в Россию из Дубая в сентябре нынешнего года, но после поста российской общественницы Екатерины Мизулиной, в котором она призывала отправить Милохина проходить срочную службу, он снова быстро покинул Родину, не дожидаясь начала осеннего призыва.

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#сми
#отец
#работники
#сын
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Россиянам рассказали, что будет с пенсиями через 10 лет
Эксперт «БКС Мир инвестиций» Емельянов: пенсия через 10 лет не повысится
03 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/Denis Vostrikov

В России через 10-20 лет уже не будет таких высоких пенсий как сейчас. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил эксперт по фондовому рынку брокерской компании «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.
Он отметил, что проведённая пенсионная реформа, которая повысила возраст выхода на пенсию, позволила снизить нагрузку на молодых работников, которые обеспечивают нынешний уровень пенсий. 

Собеседник NEWS.ru отметил, что невысокие зарплаты не станут источником повышенных пенсий. Чтобы решить сложившуюся проблему, необходимо проводить общегосударственные реформы, которые позволят выплачивать пенсии не только из госбюджета.

Емельянов предложил один из вариантов решения проблемы. По его мнению, необходим сильный частный бизнес, который будет выплачивать налоги и самостоятельно оплачивать своё производство. Если не будет сильной производственной базы, отсрочки дефолта Социального фонда не избежать, а именно она приводит к повышению пенсии без роста источника доходов. 

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#пенсия
#россияне
#прогноз
#будущее
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В Московской области 4 октября пройдут проверки систем оповещения
03 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/Sergii Zhmurchak

Комплексная проверка готовности системы оповещения Московской области с запуском в 10.40 электросирен и перехватом в 10.43 десяти федеральных каналов телевидения первого мультиплекса и регионального Телеканала 360 будет проведена 4 октября.
Отметим, что будет произведён тестовый запуск сирен и громкоговорителей. Кроме того, пройдёт замещение эфира обязательных общероссийских общедоступных телевизионных и радиоканалов. 
 
Сигнал оповещения «Внимание всем» будет транслироваться в эфире теле- и радиоканалов в виде аудио-, аудиовизуального сообщения «Проводится проверка готовности системы оповещения населения». Всю подробную информацию о проведении проверки можно будет получить в мобильном приложении «МЧС России».

Россиян призывают случае звучания сирены сохранять спокойствие и не паниковать. Следует включить телевизор на любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
 
Этот комплекс мероприятий позволяет объективно проверить работоспособность средств оповещения, оценить готовность дежурного персонала, уполномоченного на запуск систем оповещения населения. Это необходимо делать, чтобы быть уверенным в работоспособности всех имеющихся систем для своевременного доведения сигналов и информации до населения при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Напомним, некоторое время назад в МЧС уточняли, что масштабная проверка систем оповещения граждан будет проводиться по всей России.  

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#подмосковье
#московская область
#безопасность
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Подмосковье на пять процентов снизилось число алкоголиков
В Подмосковье снижается процент числа больных алкоголизмом
03 октября 2023, 14:12

Фото: iStock/cagkansayin

В 2023 году в Московской области число алкозависимых людей снизилось на пять процентов, об этом сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.
«Заболеваемость алкоголизмом в 2022 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 5%. И на те же 5% снизилась она в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - комментарии Холдина передает пресс-служба Минздрава Подмосковья. 

Эксперт отметил, что также снижается процентов несовершеннолетних, употребляющих алкогольные напитки. Все это благодаря качественной профилактической работе, которую со студентами и школьниками проводят представители наркологических служб.

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#эксперт
#нарколог
#напитки
#пиво
#подмосковье
#алкоголь
#алкоголизм
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Кадыров вручил старшей дочери две государственные награды
Старшей дочери Рамзана Кадырова Айшат присвоили звание народной артистки Чечни
03 октября 2023, 14:12

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова 24-летняя Айшат Кадырова получила звание «Народный артист Чечни». Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«Передал Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — сообщил глава Чечни.
Торжественная церемония состоялась в Дворец торжеств имени Дагуна Омаева в городе Грозный. По словам главы чечни, на концерты присутствовало много людей. Рамзан Кадыров выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации и подготовке концертного вечера.

Сейчас Айшат Кадырова занимает должность министра культуры Чеченской Республики с 28 октября 2021 года, а также является директором модного дома Firdaws.

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#медаль
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#дома
#артист
#рамзан кадыров
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Дачникам раскрыли растение, улучшающее почву
Дачникам посоветовали сажать на участках календулу для улучшения почвы
03 октября 2023, 14:05

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Владельцам дачных участков посоветовали посадить календулу для улучшения ее плодородности и безопасности. Агроном Анастасия Коврижных подробнее рассказала о полезных свойствах это растения.
«Благодаря посадке календулы на даче, вредителям станет некомфортно. Помимо этого, земля станет плодороднее и будет меньше подвержена заболеваниям, так что растение можно считать хорошим сидератом», - приводят «БелНовости» словам специалиста.

Она добавила, что этот цветок также привлечет на участок полезных насекомых, которые будут заниматься опылением. Кроме того, скошенную календулу полезно добавлять в компост для улучшения его химического состава. Также на основе календулы можно готовить питательные смеси.

Ранее биолог и агроном Михаил Воробьёв рассказал, что огороды московского региона атаковали испанские слизни, которых крайне сложно вывести. По мнению Воробьёва, слизней могли завезти в регион вместе с посадочными материалами. Избавиться от слизней крайне тяжело, так как у них нет естественных врагов в природе, они обладают хорошей морозостойкостью.


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#участок
#регион
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Польша возобновила временный контроль на границе со Словакией
Польша с 4 октября возобновит временный контроль на границе со Словакией
03 октября 2023, 14:01

Фото: istock / delray77

Власти Польши приняли решение возобновить пограничный контроль на границе со Словакией. Об этом сообщает глава МВД Польши Мариуш Каминьский.
По словам Каминьского, контроль на польско-словакской границе будет введен на 10 дней с полуночи 4 октября по московскому времени. В дальнейшем, возможно, ограничения продлят.

Причиной такого решения стал нелегальный приток мигрантов на Балканском направлении. Мигранты с Ближнего Востока и Северной Африки направляются из Турции через Болгарию, Сербию и другие балканские страны в государства Центральной и Западной Европы. За последние 3 недели задержаны 551 человек.

Напомним, 25 сентября пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Польша близка к решению по ужесточению контроля на границе со Словакией.

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#ограничения
#польша
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Россиянам рассказали о вариантах заработка во время прогулок по городу
Эксперт hh.ru Данина: для подработки подойдёт вакансия тайного покупателя
03 октября 2023, 13:42

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Аналитики Head Hunter назвали пять необычных специальностей для подработки, которые позволят заработать и проявить творческие способности. С исследованием ознакомилась «Газета.Ru».
Первая вакансия, требующая от соискателя поставленный голос и умение чётко читать вслух – это работа диктором на железнодорожном вокзале или в аэропорту. За это можно получить до 40 тысяч рублей в месяц, уточняет эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. 

Ещё одна интересная подработка – это вакансия тайного покупателя. Этот работник посещает магазины, кафе и иные организации сферы услуг и проверяет их на качество обслуживания посетителей и работу персонала. За посещение одной точки можно получить от 500 до 3000 рублей. 

Кроме того, по словам собеседницы «Газеты.Ru», пользуется популярностью вакансия актёра массовых сцен в кино и на телевидении. Зарплата составит от 700 до 1400 рублей за смену.

Также, если соискатель имеет грамотную речь и коммуникабелен, он может работать экскурсоводом. Хорошим бонусом станет то, что устроиться на такую работу можно без опыта.

Последний вариант подойдёт для любителей гулять по городу. В обязанности пешеходов-исследователей будет входить обновление данных о различных организациях на интернет-картах. За такую подработку можно получить от 20 до 45 тысяч рублей в месяц. 

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