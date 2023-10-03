Песков озвучил позицию Кремля по поводу проведения ядерных испытаний

Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не отходила от отказа от ядерных испытаний. Информацию передает РИА Новости.
Песков так прокомментировал слова главного редактора RT Маргариты Симоньян по поводу ядерных испытаний в России. Представитель кремля заявил, что слова Симоньян не всегда отражают настоящую картину по некоторым вопросом, так как что она не является сотрудником структуры власти.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын не обсуждали риски ядерной войны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний. Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас пока возможны такие дискуссии, с официальной точки зрения», — сказал Песков.
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Алина Юрчак