Песков переадресовал Минпросвещения вопрос об исключении книг классиков из ЕГЭ

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Ранее в пресс-службе Министерства просвещения РФ заявили, что из ЕГЭ по литературе в 2024 году не будут исключать произведения российской классики. Также глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил на 10 общероссийском родительском собрании, что в стране никогда не будет полностью дистанционного образования, потому что в данной ситуации «нет системы воспитания».
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В Минпросвещения опровергли данные об исключении из ЕГЭ по литературе русской классики
Кравцов заявил, что в РФ никогда не будет полностью дистанционного образования