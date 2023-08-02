Песков: пока непонятно, будет ли Путин очно участвовать в конференции по безопасности

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент непонятно, сможет ли глава российского государства принять очное участие в Московской конференции по безопасности. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам пресс-секретаря, видеообращение Путина к участникам конференции будет.
Напомним, Московская конференция по международной безопасности состоится 15 августа. Это ежегодный форум, в рамках которого происходит поиск ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что российский лидер Владимир Путин проводит переговоры с турецким коллегой Эрдоганом.
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Напомним, Московская конференция по международной безопасности состоится 15 августа. Это ежегодный форум, в рамках которого происходит поиск ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.
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Екатерина Коршунова