Песков призвал чиновников говорить на понятном русском языке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал чиновников отказаться от канцеляризмов и всегда использовать простой русский язык в общении с народом. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на форуме «Территория смыслов».
Песков отметил, что речь чиновников должна быть понятна народу и ее было возможно пересказать. Он также подчеркнул, что люди не должны расстраиваться, когда слышат непонятные высказывания из уст представителей государства и призвал не говорить чиновников на «птичьем языке».
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Анастасия Крестьянова