Песков прокомментировал дело против журналистки «Радио Свобода»*

Фото: Сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом против журналистки «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой. Об этом сообщает ТАСС.
«Нет, в России никакой кампании по преследованию граждан США нет абсолютно», — ответил на вопрос представитель Кремля.Песков также отметил, что в отношении граждан США, нарушающих закон, принимаются необходимые законные меры.
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