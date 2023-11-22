Песков прокомментировал помилование сатаниста-каннибала Оголобяка за участие в СВО

Фото: сайт Кремля
Никаких пересмотров процедуры помилования для участников спецоперации не проходило. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о помиловании члена банды сатанистов-каннибалов Николая Оголобяка.
Напомним, накануне стало известно, что в Ярославле домой вернулся участник банды, которая расправлялась с детьми. Мужчина должен был отбывать наказание до 2030 года, но получил помилование за участие в СВО. 33-летнего мужчину летом 2010 года приговорили к 20 годам лишения свободы. По словам его отца, сын получил свободу после полугодичной службы в подразделении «Шторм Z». На СВО экс-заключенный был тяжело ранен и получил инвалидность.
Он добавил, что никаких пересмотров на этот счет не проводилось.
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«Сейчас очень пристально все изучают списки помилованных. Но еще раз повторяю, речь идет об определенных условиях, которые связаны с пребыванием на передовой, с отбытием, собственно, определённого времени на передовой, участия в штурмовых группах, и за этим следует уже помилование», - рассказал Песков.
Он добавил, что никаких пересмотров на этот счет не проводилось.
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Элина Позднякова