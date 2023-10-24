Песков прокомментировал установку памятника Сталину на детской площадке

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обещал поинтересоваться, кто установил памятник Иосифу Сталину в детском парке в Кировской области.
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок в городе Орлове установили памятник Сталину. Многим жителям не понравилось такое решение властей, поэтому начали поступать жалобы в прокуратуру.
Песков был удивлен, услышав от журналистов сообщение об установке бюста советского вождя прямо в детском парке. Он обещал, что в Кремле займутся этим вопросом и выяснят, чем обусловлен выбор места региональными властями.
На вопрос журналистов о том, причастен ли Кремль к этому событию, Песков не ответил, заявив, что оставит это без комментариев.
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Песков был удивлен, услышав от журналистов сообщение об установке бюста советского вождя прямо в детском парке. Он обещал, что в Кремле займутся этим вопросом и выяснят, чем обусловлен выбор места региональными властями.
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Анастасия Чинкова