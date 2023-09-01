Песков: Путин 1 сентября в видеоформате откроет новые школы в разных регионах России.

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин по видеосвязи откроет образовательные учреждения в Дагестане, Мариуполе, Ростове-на-Дону, Новгородской области и Подмосковье. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым Путин откроет среднюю школу Донецкой Народной Республики в Мариуполе, детский сад в Новгородской области и среднюю общеобразовательную школу имени майора Алексея Суханова в Республике Дагестан.
Майор Суханов погиб в ходе СВО, его вдова будет присутствовать на открытии школы.
Кроме того, будет открыта школа в Ростове-на-Дону, а в Подмосковье откроет двери образовательный центр.
По словам Пескова, сегодня откроется большое количество новых учебных учреждений на территории России.
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Анастасия Чинкова