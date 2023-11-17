Песков раскрыл, каким телефоном пользуется

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что администрации главы государства ещё не все отказались от использования техники Apple, в том числе и он. Об этом политик сообщил в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Он рассказал, что многие политики, работающие в администрации президента уже отказались от техники американского производителя, сделав выбор в пользу смартфонов с другой операционной системой.
Однако сам Песков всё ещё использует iPhone. Но пресс-секретарь президента подчеркнул, что операционная система IOS уязвима с точки зрения безопасности хранения личных данных.
При этом Песков подчеркнул, что iPhone – «это прекрасное изобретение», а их операционная система совершенна, и в России её пока не превзошли.
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Однако сам Песков всё ещё использует iPhone. Но пресс-секретарь президента подчеркнул, что операционная система IOS уязвима с точки зрения безопасности хранения личных данных.
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Анастасия Чинкова