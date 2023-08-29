Песков рассказал о важности продолжения лунной миссии

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«Роскосмос» должен учесть ошибки, допущенные при проектировании аппарата «Луна-25» и продолжить освоение космоса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы знаем с вами, что путь к звездам – он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное – продолжать российскую космическую программу», – подчеркнул Песков.
Он также отметил, что освоение космоса – это тяжёлый процесс, который не может обойтись без неудач. Главное, по словам пресс-секретаря Путина, не отчаиваться и не останавливаться.
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Анастасия Чинкова