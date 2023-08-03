Песков считает, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед гражданами

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что государство должно отстаивать свои интересы и правоту перед своими гражданами, а также убеждать их в том, что все совершаемые действия правильные. Об этом он сообщил в рамках выступления на Мастерской новых медиа.
«Это очень сложный процесс, и тем не менее, это нужно делать днем и ночью», — подчеркнул Песков.
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Екатерина Коршунова