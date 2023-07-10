Песков сообщил, что пробки на Крымском мосту не имеют перманентный характер

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«Вы были свидетелями того, что тема детально обсуждалась. Очень важно обеспечивать безопасность. Невозможно полностью сделать бесконтрольным движение, издержки есть и будут», –приводит слова Пескова РЕН ТВ.При этом, по словам представителя Кремля, делается всё, что минимизировать издержки и устранить пробки.
Об этом пишет Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Время ожидания в пробке может затянуться до 6 часов. Со стороны Керчи затруднений нет.
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