Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ, которую он посетил накануне. Об этом Песков сообщил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что выставка вызывает живой интерес. Песков отметил, что то, что успел осмотреть российский лидер является богатой экспозицией. Пресс-секретарь особенно выделил усилия, прилагаемые регионами для своей презентации на выставке.
Напомним, вчера, 4 декабря, глава государства осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».
Выставка-форум «Россия» начала работу на территории ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года. Свою работу она завершит 12 апреля следующего года. Выставка-форум насчитывает 131 экспозицию, в их числе стенды всех 89 российских регионов.
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Напомним, вчера, 4 декабря, глава государства осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею Славы», которая посвящена успехам спортсменов. После этого Владимир Путин изучил экспозицию «Первые в России – стране возможностей», которую организовало Российское движением детей и молодежи «Движение Первых» вместе с платформой «Россия – страна возможностей».
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Екатерина Коршунова