Песков сообщил об участии Путина в параде ко Дню ВМФ с африканскими лидерами

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства примет участие в параде в честь Дня ВМФ в Финском заливе вместе с главами четырех африканских государств. Об этом Песков сообщил журналистам.
По словам Пескова, 30 июля президент России примет участие в Главном военно-морском параде — и в Финском заливе, на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы.
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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустройства. Об этом он сообщил в ходе приема в честь гостей саммита Россия-Африка. По словам главы государства, африканские страны и Россия совместно выступают за установление справедливого мира.
Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение.
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Новость дополняется.
Путин подчеркнул, что важно выстраивать многополярный мир, который будет основан на принципах независимости и равноправия. Российский лидер призвал уважать права народов на самоопределение.
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Екатерина Коршунова