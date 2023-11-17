Песков: Я не являюсь поклонником творчества Моргенштерна*

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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не является поклонником творчества рэпера Моргенштерна*, в интервью для «МГИМО 360».
«Я не очень хорошо знаком с творчеством товарища Моргенштерна*. Но из тех крох, о чем я знаю, могу сказать, что я не являюсь поклонником его творчества», - прокомментировал ситуацию Песков.
Напомним, на прошлой неделе российская журналистка Ксения Собчак выпустила интервью с Моргенштерном*, которое они записали в Дубае. Там рэпер неоднократно повторяет, что очень хотел бы вернуться на Родину, и даже готов предпринять определенные шаги, чтобы вернуть к себе доверию властей РФ и его российских поклонников.
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Евгения Парфентьева