Песков заявил, что не знает, кто такой Шарлот

Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, кто такой певец Эдуард Шарлот.
«Я даже не знаю, кто это», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, следят ли в Кремле за ситуацией, развернувшийся вокруг исполнителя.
Напомним, всё началось с того, как певец сжёг свой российский паспорт на видео и опубликовал его в интернете. После этого Шарлота задержали в Санкт-Петербурге и арестовали на 13 суток по административной статье о мелком хулиганстве.
Читайте также:
Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самару в начале декабря
Мизулина: На певца Шарлота возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн
Евгения Парфентьева