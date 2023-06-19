Петербург торжественно украсят к «Алым парусам»

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В городе используют более 600 праздничных оформлений
В ночь с 24 на 25 июня, в Санкт-Петербурге состоится праздник выпускников «Алые паруса», и к этому торжественному событие в городе сделают 643 элемента праздничного оформления для соответствующего настроения.
Кроме того, выпускников поздравят Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Также зрителей ждёт крутое шоу, сделанное по последнему слову техники.
«На рекламных конструкциях, установленных на улицах Петербурга, разместят 510 плакатов, в трансляцию будут запущены видеоролики на 11 электронных дисплеях. В метрополитене планируется задействовать 794 рекламные поверхности под размещение плакатов», – передаёт «Петербургский дневник» сообщение Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.
«Сначала все увидят одну сцену. Она превратится в три площадки. Постоянная смена декораций и определенные технические секреты создадут ощущение, что сцен далеко не три, а зрители смогут попасть в иное пространство», — приводят argumenti.ru слова продюсера концертной части празднества Лидии Бутузовой.Ранее в Химках за 10 лет под руководством губернатора Андрея Воробьёва открыли 15 новых школ, 37 детсадов, а также девять мини-детсадов – так называемых палисадиков. Об этом в ежегодном обращении к жителям рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Мелисса Тимофеева