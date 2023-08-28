Петербургские школьники начнут учится по новым единым учебникам истории с 1 сентября

Фото: istockphoto.com/Svetlanais
В Санкт-Петербург привезли новые единые учебники истории, по которым школьники начнут обучатся уже с 1 сентября.
Отмечается, что школы Кронштадта одни из первых в городе получили новые единые учебники истории. Некоторые пособия подписал лично один из авторов помощник президента России Владимир Мединский.
Ранее помощник президента Владимир Мединский выступил с лекцией «Новые учебники истории: факты и смыслы» на Форуме педагогов в Красногорске. В течение пяти лет под руководством и редакцией Мединского в сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом создавался новый учебно-методический комплекс. В него вошли четыре издания: «История России» для 10 класса, охватывающее период с 1914 по 1945 годы, «История России» для 11 класса с 1945-го по настоящее время, а также два тома по всеобщей истории для 10-11 классов.
Читайте также:
Мединский представил на Форуме педагогов в Красногорске новые учебники истории
Задание по СВО будут на ЕГЭ по истории в 2024 году
Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю
«Президент РФ Владимир Путин определил Кронштадт в качестве центра сохранения исторической памяти. Получить первыми новое учебное пособие с подписью авторов – это большая честь для всех нас», – приводит «Петербургский дневник» слова главы администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.
Читайте также:
Мединский представил на Форуме педагогов в Красногорске новые учебники истории
Задание по СВО будут на ЕГЭ по истории в 2024 году
Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю
Мелисса Тимофеева