Петербургские снегоплавильные пункты уже начали готовить к сезону

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Уточняется, что из 18 снегоплавок в городе будет 11 стационарных снегоплавильных пунктов и семь инженерно оборудованных снегоприёмных пунктов. Столько же их было и прошлой зимой.
А в трёх городских округах Московской области при содействии Газпрома пройдёт масштабный ремонт систем теплоснабжения. Это Воскресенск, Солнечногорск и Химки.
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