Петербургские социальные работники впервые получат почётное звание заслуженных

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В этом году к награждению почётным званием «Заслуженный работник социальной защиты населения Санкт-Петербурга» представлено 14 человек.
Кроме того, отмечается, что такого почётного звания могут быть удостоены граждане, отработавшие не менее 15 лет в сфере социальной защиты населения в Санкт-Петербурге.
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