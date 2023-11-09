Петербургский депутат Крупник: Надо разрешить тратить маткапитал на фермерство

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
«Такие нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи. Такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты», — приводит RT текст обращения депутата на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.
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