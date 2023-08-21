Петербургский депутат Крупник: Участие в линейке надо считать уважительной причиной не быть на работе

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой считать участие родителей в школьных линейках уважительной причиной отсутствия на работе.
«Прошу рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках, посвящённых празднованию Дня знаний (для родителей учеников начальных классов) и последнего звонка в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы», — приводит RT текст обращения парламентария на имя министра труда и социальной защиты России Антона Котякова.
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