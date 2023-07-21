«Петербургский дневник» станет опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка

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Издание правительства Петербурга «Петербургский дневник» будет официальным опекуном тигра Зевса из Ленинградского зоопарка в день рождения хищника, передает «Петербургский дневник».
Отмечается, что подписание соглашения о партнерстве состоится во вторник, 25 июля.
Сообщается, что Зевс — гибрид суматранского и амурского тигров – в природе представители этих подвидов не пересекаются.
В 2022 году строители Петербурга взяли шефство над зоопарком Мариуполя.
Напомним, ранее стало известно, что на базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск
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Сообщается, что Зевс — гибрид суматранского и амурского тигров – в природе представители этих подвидов не пересекаются.
«В качестве ответного знака нам подарили двух тигрят. Наша городская газета будет персональным опекуном одного из них», — приводит слова губернатора Александра Беглова «Петербургский дневник».
Напомним, ранее стало известно, что на базе подмосковного сельхозугодия создают новую зону экотуризма - агроусадьбу «Попова Шляпа». Проект получил название по аналогии с озером в городском округе Воскресенск
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Екатерина Коршунова