Петербургский турист заявил о сильной непогоде в Адлере

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Житель Петербурга Павел, прибывший в Адлер два дня назад, рассказал о сильных дождях и непогоде в городе.
«В Адлере не переставая идёт дождь, ветер сильный, на море большие волны, пляжи закрыты. Желающих лезть в воду в такую погоду нет. Сегодня закрыт даже бассейн в нашем отеле. Но я бы не сказал, что происходит что-то страшное. Кое-где есть подтопления, но в целом всё в порядке», – отметил в беседе с «Петербургским дневником» Павел.Однако ливни, грозы и непогода наблюдаются не только в Краснодарском крае, но и в Крыму. Как передают argumenti.ru, в Бахчисарае в электрощитовую одного из ресторанов попала молния, из-за чего случился пожар. Специалисты тушили огонь больше часа. Теперь помещение заведения закрыто на ремонт.
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