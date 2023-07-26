Петербуржцам объяснили, как разобраться в новых платежках ЖКХ

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Данные о переходе других районов на единый платежный документ и всю необходимую информацию по начислениям можно найти на сайте Единого информационного расчетного центра Санкт-Петербурга (ЕИРЦ СПб), также можно обратиться по телефону или при личной консультации.
«Для актуализации данных о собственнике в единой квитанции необходимо предоставить ЕИРЦ СПб документы, которые подтверждают право собственности или социального найма», — передает «Петербургский дневник».
Уточняется, что число обращений в расчетный центр от жителей районов, где переход на единый платежный документ уже состоялся, увеличилось. Однако теперь все интересующие вопросы можно решить в ЕИРЦ СПб.
Срок рассмотрения запроса не превышает тридцати календарных дней, однако, как показывает практика, ответ на обращение поступает раньше официального срока.
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