Певец Дунаев назвал бредом информацию о раке Дроздова

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Друг семьи телеведущего и учёного Николая Дроздова, певец Дмитрий Дунаев заявил, что информация, распространяема СМИ о его онкозаболевании является неправдой и бредом.
«Никаких раковых заболеваний у него не обнаружили. Были моменты, когда плохое самочувствие. Но никаких серьезных заболеваний нет. Мы с ним практически каждый день созваниваемся, он вместе со своей супругой дома отдыхает. У него прекрасный голос. Видимо, кто-то занимается каким-то непонятным самопиаром. Придумывают какую-то ерунду. Бред какой-то», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дунаев.
Ранее супруга известного телеведущего Николая Дроздова Татьяна сообщила, что её супруг здоров и в данный момент находится дома. Татьяна Дроздова также опровергла информацию о госпитализации Дроздова со злокачественной опухолью.
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