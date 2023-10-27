Певица Кристина Дурис умерла в 38 лет

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Польская джазовая певица Кристина Дурис скоропостижно скончалась в возрасте 38 лет из-за остановки сердца, сообщает радио RMF.
Об этой трагедии объявил в социальных сетях муж певицы, музыкант Адам Загродский. По его словам, причиной смерти Кристины Дурис стала остановка сердца, которая привела к гипоксии мозга.
По информации RMF, Кристина Дурис скончалась 19 октября, хотя еще за месяц до этого она давала концерты. Эта внезапная и преждевременная утрата талантливой исполнительницы вызвала глубокое потрясение у поклонников, подчеркивает радиостанция.
Кристина Дурис начала свою карьеру на музыкальной сцене с очень молодого возраста, присоединившись к вокально-танцевальной группе в семь лет. Она не только выступала в Польше, но и представляла свои музыкальные произведения на многочисленных международных фестивалях, включая Чехию, Словакию, Швецию, Данию и Индонезию.
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По информации RMF, Кристина Дурис скончалась 19 октября, хотя еще за месяц до этого она давала концерты. Эта внезапная и преждевременная утрата талантливой исполнительницы вызвала глубокое потрясение у поклонников, подчеркивает радиостанция.
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Артем Кузьмин