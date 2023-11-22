Певца Шарлота могут лишить свободы на 3 года за реабилитацию нацизма

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Вернувшемуся в Россию певцу Шарлоту грозит три года лишения свободы за реабилитацию нацизма, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом пишет Shot.
Уточняется, что правоохранительные органы заинтересовались видео, которое артист опубликовал в своей соцсети, где он рвёт и топчет большую георгиевскую ленту в виде буквы Z.
Данные действия музыканта могут быть квалифицированы, как осквернение символов воинской славы России. В Самаре, где и родился молодой человек, начали проверку.
22 ноября стало известно, что скандально известный певец Эдуард Шарлот, который ранее сжёг на камеру российский паспорт, был задержан нарядом полиции в аэропорту Пулково сразу после того, как прилетел из Еревана в Санкт-Петербург.
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Данные действия музыканта могут быть квалифицированы, как осквернение символов воинской славы России. В Самаре, где и родился молодой человек, начали проверку.
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Элина Позднякова