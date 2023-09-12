Пилот «чуда в кукурузе» Юсупов заявил, что гордится коллегами из Airbus A320

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«Пассажиры и экипаж живы и здоровы, самолет не получил значительных повреждений. Самое главное - все сегодня вернутся домой к своим близким. Ценнее жизни ничего нет. Для меня это очень волнительная новость, так как сам пережил нечто подобное. Я горжусь вами, экипаж! Спасибо вам всем», - прокомментировал ситуацию Юсупов.
Напомним, в 2019 году в двигатель самолета Юсупова при взлете попала стая чаек, после чего тот перестал работать. Командиру воздушного судна удалось посадить борт в кукурузном поле, избежав человеческих жертв.
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