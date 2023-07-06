Пилот и пассажиры экстренно севшего самолета в Кировской области живы

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Пилот и пассажиры самолета Ан-2, который совершил вынужденную посадку в Кировской области, живы. Об этом сообщает телеграм-канал центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Сообщается, что самолет получил технические повреждения.
На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Следственный комитет и Кировская транспортная прокуратура проводят проверку.
Напомним, 6 июля стало известно, что самолет АН-2 совершил аварийную посадку недалеко от деревни Чуваши в Кировской области.
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На данный момент специалисты выясняют обстоятельства инцидента. Следственный комитет и Кировская транспортная прокуратура проводят проверку.
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Екатерина Коршунова