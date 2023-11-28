Пилот Сытник заявил об опасности снега для полётов

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Заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил, что снегопад представляет серьёзную угрозу для полётов зимой.
«Когда снег падает на самолёт, он покрывает управляющую поверхность, которую надо обработать противообледенительной жидкостью. Большую сложность представляет подготовка, а не управление самолётом в плохую погоду. Специальной техники, занимающейся обработкой, в аэропортах не так много. Поэтому рейсы часто задерживают из-за непогоды. При сильном обледенении кабина самолёта полностью покрывается льдом, из-за чего пропадает видимость. Также обледеневают части самолета, и тогда он может сорваться», — пояснил в беседе с NEWS.ru Сытник.
Кроме того, снег плохо влияет и на взлётную полосу, поскольку он делает её более скользкой. Поэтому взлётную полосу во время непогоды также надо обрабатывать.
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Мелисса Тимофеева