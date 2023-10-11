Пилот Смирнов: РФ обречена быть великой самолетостроительной державой

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Президент фонда содействия развитию гражданской авиации, заслуженный пилот СССР, бывший замминистра гражданской авиации СССР Олег Смирнов заявил, что в виду сложной ситуации с запчастями для самолётов, в частности с двигателями, Россия должна вновь стать великой самолетостроительной державой, обеспечивая себя всем необходимым для отрасли.
«Наша страна – самая громадная по площадям. Она обречена быть великой самолетостроительной державой. Россия не только большая – 60% территории нашей страны не имеет ни железных, ни автомобильных дорог. Всё это нас заставляет сейчас опять вернуться к тем временам, когда мы были самодостаточными, когда весь мир аплодировал нашим самолётам», — сказал в беседе с Общественной Службой Новостей Смирнов.
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