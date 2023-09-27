Пилоты получили рекомендации от Росавиации после аварии с A320

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Руководству авиакомпаний предписали дополнительно обучить пилотов действиям, если отказывает система уборки шасси самолета. На выполнение требований у компаний есть один месяц.
Самолёт, совершавший полёт из Сочи в Омск 12 сентября, приземлился на поле. Причиной экстренной посадки стало то, что оба пилота не заметили показателей датчиков, поэтому летели с выпущенными шасси. Из-за этого у самолёта быстро закончилось топливо.
При заходе на посадку в аэропорту Омска, пилоты обнаружили, что у самолёта отказала так называемая «зелёная» гидросистема, и приняли решение идти на второй круг. Затем они поняли, что нужно лететь в аэропорт Новосибирска, где есть ремонтная база. Однако добраться они не успели из-за быстрого уменьшения количества топлива. Лайнер приземлился в поле.
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