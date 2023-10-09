Писателя Быкова* проверяют по статье о дискредитации ВС РФ

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СК проверяет писателя Дмитрия Быкова по статье о дискредитации ВС России.
РИА Новости пишет, что писателя Дмитрия Быкова* (признан иноагентом) проверяют следователи по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Писатель Дмитрий Быков* оказался в реестре иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в июле 2022 года. В июне нынешнего года Никулинский суд Москвы на 40 тысяч рублей оштрафовал Быкова* за посты в Telegram-канале без плашки иноагента.
Сообщается, что Быков* в данный момент находится за рубежом.
Ранее сообщалось, что на экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбуждено дело о госизмене. По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.
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* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
«Проверка проводится СК РФ на основании обращения о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ», - сказал источник агентства.
Сообщается, что Быков* в данный момент находится за рубежом.
Ранее сообщалось, что на экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбуждено дело о госизмене. По версии ФСБ, после начала СВО Илья Новиков добровольно покинул территорию РФ и вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины.
41-летний Новиков прошёл военную подготовку и сейчас участвует в боевых действиях, а также занимается пропагандистской работой.
В конце 2022 года Илью Новикова объявили в розыск. На тот момент в карточке в базе МВД не сообщалось, по какой статье на него возбуждено дело. Летом 2023 Новиков был лишён адвокатского статуса.
Читайте также:
На экс-игрока «Что?Где?Когда?» и адвоката Новикова* возбудили дело о госизмене
«Я бы пошел, но...»: Галкин* объяснил, почему не пойдет воевать за Израиль
Телеведущую Лазареву* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Мария Фирсова