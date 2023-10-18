Писателю Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иноагентах

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Писателю Дмитрию Глуховскому* грозит новый штраф за нарушение закона об иностранных агентах, об этом «РИА Новости» сообщили в Останкинском суде Москвы.
«Поступил протокол об административном правонарушении в отношении Глуховского Д.А*, дата заседания не назначена», - прокомментировали ситуацию в суде.
Глуховскому* грозит штраф в 50 тысяч рублей за непредоставление отчетности иностранным агентом в уполномоченный орган.
При этом, где сейчас находится писатель - никому неизвестно. В последний раз он вылетел из Шереметьево в Барселону, дальше его след потерялся.
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*Является иностранным агентом
Евгения Парфентьева