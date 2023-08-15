План на этот год по благоустройству дворов в Подмосковье выполнили на 52%

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Всего в программе в этом году 707 дворов, 52% из которых уже завершены», — рассказала Светлана Аипова на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Руководитель ГУСТ сообщила, что планируется завершить работы с асфальтам до 5 сентября, а работу с элементами благоустройства до 30 сентября.
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