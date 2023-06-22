План нацистов по истреблению народов СССР впервые опубликовали на русском языке

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РВИО опубликовало на русском языке «план голода» нацистов по истреблению народов СССР
Российское военно-историческое общество (РВИО) впервые выпустило на русском языке полную версию так называемого «плана Бакке» или «плана голода», который был составлен нацистской Германией. Документ доступен на сайте «История.рф».
Согласно документу, нацисты планировали обеспечить свою армию и граждан Германии продовольствием, пренебрегая благополучием гражданского населения СССР, что могло привести к голоду и смерти миллионов. Архитектором этой крайне радикальной стратегии, предполагающей гибель от 20 до 30 миллионов невинных людей на оккупированных советских землях, был Герберт Бакке.
Отмечается, что данный план был мотивирован не только экономическими интересами, но и амбициозными политическими целями нацистов по завоеванию территорий на Востоке и замене местного населения немецкими поселенцами.
Ранее ФСБ России опубликовала архивные документы, свидетельствующие о зверствах, совершенных гитлеровцами во время Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.
Согласно документу, нацисты планировали обеспечить свою армию и граждан Германии продовольствием, пренебрегая благополучием гражданского населения СССР, что могло привести к голоду и смерти миллионов. Архитектором этой крайне радикальной стратегии, предполагающей гибель от 20 до 30 миллионов невинных людей на оккупированных советских землях, был Герберт Бакке.
Ранее ФСБ России опубликовала архивные документы, свидетельствующие о зверствах, совершенных гитлеровцами во время Великой Отечественной войны в отношении советских заключенных немецкого пересыльного лагеря «Дулаг-205» под Сталинградом.
Артем Кузьмин