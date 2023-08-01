Платформа «Кармитт» помогла перейти к осознанному потреблению 13 тысячам жителей Подмосковья

Фото: МинЖКХ МО
К осознанному потреблению с помощью онлайн-платформы «Кармитт» за год присоединились более 13 тыс жителей Подмосковья. 1 августа прошлого года эту платформу поддержало Министерство ЖКХ Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря таким проектам каждый может внести посильный вклад в улучшение экологии региона. С момента запуска на фрисайклинг-платформе «Кармитт» жители области разместили свыше 1,2 тыс объявлений с бесплатными вещами. Это значит, что они не были выброшены, а нашли нового владельца и получили новую жизнь», – говорится в сообщении.Жители Подмосковья – одни из самых активных пользователей платформы. Самой популярной категорией остаётся «Одежда». В тройке лидеров по количеству размещенных вещей – городские округа Балашиха, Мытищи и Одинцово.
Читайте также:
Четверо жителей Подмосковья стали победителями и призерами проекта «Экософия»
Более 1200 эко-занятий для школьников проведено в Подмосковье
Химки вошли в число лучших муниципалитетов по сбору вторсырья
Лора Луганская