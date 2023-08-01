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Платформа «Кармитт» помогла перейти к осознанному потреблению 13 тысячам жителей Подмосковья

01 августа 2023, 22:49

Фото: МинЖКХ МО

К осознанному потреблению с помощью онлайн-платформы «Кармитт» за год присоединились более 13 тыс жителей Подмосковья. 1 августа прошлого года эту платформу поддержало Министерство ЖКХ Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Благодаря таким проектам каждый может внести посильный вклад в улучшение экологии региона. С момента запуска на фрисайклинг-платформе «Кармитт» жители области разместили свыше 1,2 тыс объявлений с бесплатными вещами. Это значит, что они не были выброшены, а нашли нового владельца и получили новую жизнь», – говорится в сообщении.
Жители Подмосковья – одни из самых активных пользователей платформы. Самой популярной категорией остаётся «Одежда». В тройке лидеров по количеству размещенных вещей – городские округа Балашиха, Мытищи и Одинцово.


Среди самых необычных объявлений основатели платформы «Кармитт» выделили пианино «Заря», дрова, раковину, собрание книг по современной драматургии и проектор для слабовидящих.

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#минжкх мо
#вторая мировая война
#экология
#переработка
#подмосковье
#московская область
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Для будущего МЦД-3 подготовили около 400 машинистов и более 350 кассиров
01 августа 2023, 22:28

Фото: Центральная ППК

Центральная ППК подготовила к запуску третьего диаметра около 400 сотрудников локомотивных бригад и более 350 билетных кассиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.
«Кадровый состав на маршрутах МЦД-3 полностью укомплектован. Все машинисты, помощники и кассиры готовы к работе. Специалисты прошли курсы теории и практики. Время занятий одних только машинистов электропоезда составило 4,5 месяца», – рассказал гендиректор ЦППК Иван Конев.
По самым значимым предметам проводились внутренние экзамены. Студенты отвечали на контрольные вопросы по билетам. Подготовка также включала занятия на VR-тренажёрах.
 
После теории будущие машинисты и их помощники выезжали в депо для практики на действующих современных электропоездах ЦППК. Большое внимание уделялось занятиям по выходу из аварийных и нестандартных ситуаций. 

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#цппк
#мцд-3
#машинист
#транспорт
#минтранс мо
#подмосковье
#московская область
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Жители Подмосковья могут записаться на дистанционное консультирование в МФЦ
01 августа 2023, 20:36

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Жители Подмосковья, права которых были нарушены, теперь могут получить дистанционную консультацию у сотрудников аппарата уполномоченного в МФЦ, предварительно записавшись на портале госуслуг. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Алгоритм простой. На портале госуслуг необходимо выбрать ведомство, то есть «Уполномоченный по правам человека в Московской области» далее тему, описать суть вопроса и конкретный МФЦ, указать данные о себе. Далее программа предлагает свободные даты», – пояснила подмосковный омбудсмен. 
В день назначенной консультации заявитель должен прийти в выбранный им МФЦ, где по видеосвязи сотрудник аппарата уполномоченного проконсультирует жителя по его вопросам. Сотрудники аппарата консультируют по таким темам, как право на обращение и доступ к информации, жилищно-коммунальные услуги, социальное обеспечение, социальная защита, охрана здоровья и медицинская помощь, образование, свобода творчества и многие другие.
 
Если при самостоятельной записи через портал государственных и муниципальных услуг Московской области возникнут трудности, можно обратиться в МФЦ. Там окажут помощь в записи.

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#ирина фаевская
#омбудсмен
#права
#госуслуги
#цифровизация
#подмосковье
#московская область
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Хинштейн рассказал о запрете на технику Apple для граждан России
Хинштейн заявил, что опасаться запрета на технику Apple простым гражданам РФ не стоит
01 августа 2023, 20:27

Фото: iStock/fazon1

Простым гражданам России не планируют запрещать использовать технику Apple, заявил глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Вопрос о запрете использования гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит», - прокомментировал ситуацию Хинштейн.  

При этом, депутат уточнил, что Роскомнадзор проверит защищенность «яблочной» техники от иностранной слежки. По его словам, никто не может гарантировать, что персональные данные пользователей Apple полностью сохранны. 

Ранее Минтранс РФ запретил использование продукции Apple, в том числе смартфонов, в служебных целях. Как сообщил источник, министерство потребовало сотрудников перейти с iPhone на любые другие смартфоны. При этом, запрет распространяется только на переписки и разговоры.

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#смартфон
#госдума
#роскомнадзор
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Recurrent Auto провела исследования и выяснила, как жара влияет на электромобили
01 августа 2023, 20:15

Фото: iStock/coffeekai

Жара может влиять на сокращение запаса хода электромобилей. Об этом сообщает компания Recurrent Auto.
Специалисты провели исследования с использованием 7,5 тысяч машин. В результате выяснилось, что при температуре воздуха в 27 градусов Цельсия запас хода электромобиля снижается на 2,8%, при 32 градусах – на 5%, а при 38 – на целый 31%. Однако данные ещё дополняются и проверяются.

Также в компании уточнили, что использование кондиционера не сильно сказывается на снижении запаса хода.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков сообщил, что сейчас уже не получится купить автомобиль по ценам июля, поскольку из-за нового размера утильсбора все компании повысили стоимость своей продукции.

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#автомобиль
#электромобили
#жара
#исследование
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Минприроды Карелии обратилось к дачникам с призывом вовремя собирать урожай, чтобы не привлекать медведей
01 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto/DrDjJanek

Министерство природы Карелии обратилось к дачникам с просьбой вовремя убирать весь урожай с грядок и кустов, чтобы не привлекать медведей. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.
В обращении указано, что животных весьма привлекает еда, за которую не приходится бороться или добывать с большим трудом. Это созревшие яблоки, груши, вишни, сливы, черноплодная рябина. Чтобы случайно не наткнуться на своем дачном участке на медведя, зашедшего полакомиться на дармовщину, сотрудники Минприроды рекомендуют вовремя собрать весь урожай. Тогда хищнику ничего не останется, кроме как уйти обратно в лес.

Также не следует оставлять на участке или поблизости от него мусор и съедобные отходы. Сгнившие фрукты необходимо куда-нибудь увозить, не выбрасывать их на территории садоводства, иначе их запах также может привлечь зверя. О случаях приближения медведей к населенным пунктам нужно немедленно сообщать в Минприроды.

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#лес
#яблоки
#мусор
#урожай
#еда
#фрукты
#отходы
#медведи
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Авиакомпания «Туркменистан» временно приостановила прямые рейсы до Москвы
01 августа 2023, 19:29

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания «Туркменистан» не будет совершать рейсы из Ашхабата в Москву. Об этом написано на сайте компании.
Такое решение авиакомпания приняла из-за нестабильной воздушной обстановки над Москвой. Приостановка полётов пока что действует до 22 августа. 

Сообщается, что на данный момент единственный маршрут, соединяющий Россию и Туркменистан – это Ашхабат – Казань. Его будут выполнять авиакомпании «Туркменские авиалинии» и S7. 

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина увеличит число атак беспилотников на территорию России. 

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#самолет
#россия
#авиакомпания
#ограничение
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Воробьёв обсудил с общественниками развитие Щёлкова и Фрязина
01 августа 2023, 19:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с общественниками Щёлкова и Фрязина. Обсуждали преобразования в городских округах и дальнейшие планы.
«Мы приглашаем на такие встречи самых активных, неравнодушных людей, тех, кто вносит заметный вклад в бизнес, журналистику или меценатство – всё, что важно для человека. В каждом городе есть те, на кого опираются, к кому прислушиваются. И такие встречи позволяют обсуждать и, самое главное, решать новые проблемы», – сказал губернатор.
Он поинтересовался у военного журналиста, спецкора ВГТРК, старшего лейтенанта Александра Сладкова, нужна ли дополнительная помощь российским бойцам на передовой. Тот ответил, что главный запрос – отпуска, и попросил губернатора помочь в решении вопроса.
«У нас ребята из Щёлковского округа воюют на самых ответственных направлениях. Подмосковье очень помогало, а мы всё это снимали. Конечно, они рады всему – коптерам, стройматериалам. Но основное – это внимание», – отметил Сладков.  
По словам Воробьёва, власти Подмосковья взаимодействуют с именными полками. Он также пообещал помочь решить проблему отпусков для бойцов. 
«Мы отправляем много гуманитарных грузов. У нас работает Фонд «Защитники Отечества», выезжаем к близким бойцов. Каждый глава знает, какое число семей ждёт своих мужей и сыновей. Внимания много не бывает. А по отпускам посмотрим, как с командирами наладить эту работу», – сказал губернатор.
Волонтёр, куратор по работе с активом в Щёлковском отделении «Молодой Гвардии» Ксения Курьянова 2,5 года назад приехала в округ из Донбасса за мужем-военным. Она отметила, что в области поддерживают семьи участников СВО. Активно вовлечены в эту работу и волонтёры. 
«Когда началась спецоперация, мы с ребятами начал помогать беженцам. Спасибо большое за Центр поддержки участников СВО и их семей. У нас порядка 50 волонтёров очень активно работают. Плетем маскировочные сети, шьём маскхалаты», – отметила Курьянова.
Гендиректор АО «Щёлково Агрохим» Салис Каракотов заявил, что в Московской области созданы все условия для бизнеса. Он рассказал об открытии нового цеха по производству средств защиты растений, запланированное на начало следующего года. Проект импортозамещения позволит создать 500 рабочих мест.
«После нашей встречи, Андрей Юрьевич, когда я говорил о сложностях, они быстро решились. У нас реализуется совместный с правительством инвестпроект. В этом году закончим расширение и в январе-феврале уже будем работать», – поделился планами Каракотов. 
Председатель Общероссийского движения предпринимателей и музыкант Андрей Ковалёв назвал меры поддержки бизнеса в Подмосковье большим подспорьем. Три года назад он купил усадьбу Гребнево и сейчас занимается её восстановлением. 
«Спасибо губернатору, его команде за то, что делается. Усадьба Гребнево – самый большой частный проект реставрации в России. Когда я её купил, территория была в мусоре и борщевике. Инвестировал почти 800 млн рублей в бюджет области. Половина идёт на строительство набережной для жителей городов Щёлково и Фрязино. Решаем вопрос с электричеством, водоснабжением, канализацией. Спасибо за то, что помогаете восстанавливать усадьбу», – поблагодарил Ковалёв. 
Он отметил внимание и заботу, с которыми губернатор относится к жителям, в том числе к предпринимателям. 
«Открывайте бизнес в Подмосковье, у вас не будет проблем. В регионе есть целая система поддержки МСП. Я, кстати, хочу воспользоваться этими мерами сам. Недалеко от усадьбы будем строить рыбный комбинат. Нам вернут 20% средств, потраченных на капитальное строительство, и 20% – на корма», – рассказал бизнесмен. 
Главврач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак отметил изменения в здравоохранении области за последние пять лет. 
«Щёлковский перинатальный центр начал работу почти шесть лет назад, и это в корне изменило службу детства и родовспоможения. У нас высокопрофессиональная команда, всё на современном высоком уровне. Главное, мы получаем обратную связь от жителей, беременных, рожениц», – подчеркнул Пастарнак. 
Он отметил большую роль поддержки губернатора в привлечении специалистов. За счёт таких программ, как социальная ипотека, компенсация стоимости арендного жилья и выделение земельных участков в перинатальный центр удалось привлечь 90 врачей и 170 работников среднего звена.

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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#щёлково
#фрязино
#сво
#спецоперация
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В Петербурге не станут выключать фонтаны на День ВДВ
01 августа 2023, 18:39

Фото: istockphoto.com/Yury Karamanenko

В Санкт-Петербурге не планируется выключение фонтанов на День ВДВ, который будет отмечаться завтра, 2 августа.
В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили, что все городские фонтаны будут работать в обычном режиме режиме с 9:00 утра до 22:00 часов вечера.

«Но, если наши специалисты увидят массовое неподобающее поведение горожан у конкретных фонтанов, скорее всего, они будут отключены», – добавили в беседе с «Петербургским дневником» представители пресс-службы.

До этого сообщалось, что в Петербурге действует запрет на купание в фонтанах. Он не прекращает своё действие и в жаркие дни. Уточняется, что в фонтане можно получить травму или сломать оборудование самого фонтана.

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#санкт-петербург
#фонтан
#вдв
#город
#праздник
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Исследование: Треть россиян делают уборку по дому каждый день
01 августа 2023, 18:25

Фото: istockphoto.com/Popartic

Исследование SYNERGETIC показало, что 34% россиян убираются дома каждый день.
Такое же число граждан (34%) убираются в доме раз в неделю.

При этом, 76% граждан делают уборку своими силами, 10% заказывают уборку. Большинство делает уборку или каждый день (34%), или раз в неделю (34%).

Как передаёт Газета.ру, почти половина россиян моет пол хотя бы раз в неделю, каждый третий делает это несколько раз в неделю.

Кроме этого, исследование аналитиков продемонстрировало, что для поддержания чистоты в доме люди пользуются специальными средствами.

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#уборка
#общество
#исследование
#россияне
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