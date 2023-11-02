Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени

1 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.

Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Вручали медали героям председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, ее заместитель Юрий Воробьев и глава МЧС России Александр Куренков.

«Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваши храбрость и мужество, смелость и решительность в минуту опасности являются примером не только для сверстников, но и взрослых. Горжусь вами и благодарю, вы составляете будущее нашей великой Родины!» - подчеркнул Александр Куренков.

10-летний житель городского округа Люберцы Московской области Гордей Рыбаков также был удостоин награды. В августе 2023 мальчик спас тонущую девочку 7 лет во время отдыха на озере в деревне Мокрое Владимирской области Он самостоятельно вытащил её из воды, сделал искусственное дыхание и вызвал скорую помощь.

Стоит отметить, что церемония награждения традиционно проводится накануне Дня народного единства. В этом году медали получили 200 ребят из 60 регионов России.