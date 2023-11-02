Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени

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«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань Екатеринбург – Тюмень», —сказано в сообщении кабмина.
Работы завершат в 2024 году. После переименования М-12 названия «Восток» будет лишена автодорога от Хабаровска до Находки.
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