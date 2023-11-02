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Платную трассу М-12 переименуют в «Восток» и достроят до Тюмени

02 ноября 2023, 12:42
Фото: IStock/rarrarorro

Фото: IStock/rarrarorro

Правительство России решило продлить скоростную платную трассу М-12 до Тюмени, назвав её «Восток».
Об этом сообщает официальный сайт правительства.

«Теперь во всех официальных документах маршрут трассы М-12 «Восток» должен излагаться в новой редакции: Москва – Казань Екатеринбург – Тюмень», —сказано в сообщении кабмина.

Данное постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В состав трассы М-12 «Восток» войдут уже существующие автодороги, в их числе участок трассы М-7 «Волга» Казань — Дюртюли. В неё включат строящиеся участки дороги Р-242, которые соединяют Пермь и Екатеринбург, а также автодорога Р-351, идущая от Екатеринбурга до Тюмени.

Работы завершат в 2024 году. После переименования М-12 названия «Восток» будет лишена автодорога от Хабаровска до Находки.

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#россия
#дорога
#правительство
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В России прогнозируются сильные осадки на ноябрьских праздниках
02 ноября 2023, 13:20

Фото: iStock/Oleg Elkov

На всей территории России сложится сложная погодная ситуация на ноябрьских праздниках.
Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Центральной части России пройдут сильные дожди.  По данным научного руководителя Гидрометцентра ожидается гроза и усиление ветра до 20 м/с.

При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что тепло, которое наступило в Москве и Подмосковье закончится в четверг, но вернётся. 

«У нас будет очень тёплая первая половина ноября. В воскресенье и понедельник новая волна тепла приходит с новым циклоном, и мы опять окунаемся в рекордное тепло. Столбики термометров поднимутся до 10… 12 градусов тепла, хотя это тепло и будет сопровождаться дождями», — сказал специалист.
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#дождь
#непогода
#дожди
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Кремль поддержал Меликова по теме наведения порядка после событий в Махачкале
02 ноября 2023, 12:53

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает позицию главы Дагестана Сергея Меликова в вопросах наведения порядка в регионе после событий в аэропорту Махачкалы. Об этом Песков сообщил журналистам.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Меликов наводит порядок в своем регионе после такого происшествия, и это, по словам Пескова, «его прерогатива».

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Он сообщил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#аэропорт
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#нарушители
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#дагестан
#дмитрий песков
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Израиль может позволить лидерам ХАМАС выехать в обмен на освобождение пленных
Ynetnews: Израиль обсуждает выезд членов ХАМАС в обмен на освобождение заложников
02 ноября 2023, 12:38

Фото: istock / cyano66

В Израиле обсуждают вариант, при котором лидерам ХАМАС разрешат покинуть сектор Газа в обмен на освобождение всех пленников. Об этом сообщает израильская газета Yedioth Ahronoth.

По мнению издания, данная инициатива может позволить закончить войну в ближайшее время и не затянуть его на многие годы.

«Заинтересованные в этом лица рассматривают возможность исхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из сектора Газа с согласия Израиля, которые смогут сохранить жизнь в обмен на освобождение всех заложников», — сообщает издание.
Учитывая это, ЦАХАЛ и ХАМАС могли бы частично остановить боевые действия с целью освобождения пленников, удерживаемых ХАМАС в Газе. 

Кроме того, президент Соединенных Штатов Джо Байден, в ходе выступления на политическом мероприятии в Миннеаполисе, призывал к этому.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#хамас
#заложники
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Проект «Мы рядом» фонда «Вместе По Зову Сердца» вышел в финал премии МЫВМЕСТЕ
02 ноября 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Jovanmandic

Целью проекта является оказание необходимой поддержки всем нуждающимся раненым бойцам в госпиталях, а также сделать пребывание в лечебных учреждениях комфортным, реабилитацию— успешной.
Проголосовать за проект можно на сайте Добро.ру до 6 ноября. Благотворительный Фонд «Вместе По Зову сердца» работает с 2022 года. Миссия фонда создать и продвинуть новую стратегию единения гражданского общества на принципе взаимопомощи. Фонд оказывает помощь и поддержку людям в сложной жизненной ситуации, в том числе участникам СВО. Помощь уже оказали более 400 военнослужащим, которые находятся в госпиталях Московской области. 

Также с полуфинала премии МЫВМЕСТЕ фонд привез задачу — поддержать детей из семей участников СВО. Таким образом, 13 октября более 1000 детей провели свой досуг в развлекательных центрах. Дети играли в квест Приключения Монополиста, угощались пиццей и сладостями, получили подарки.

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#благотворительная акция
#благотворительность
#новости
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Мальчику из Подмосковья вручили медаль «За проявленное мужество»
02 ноября 2023, 12:21

Фото: пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области

1 ноября в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших мужество в экстремальных ситуациях. Об этом сообщила пресс-служба главного управление МЧС России по Московской области.

Награждение прошло в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».

Вручали медали героям председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, ее заместитель Юрий Воробьев и глава МЧС России Александр Куренков.


«Милосердие и неравнодушие, которые вы проявляете в своей жизни, достойны глубочайшего уважения. Ваши храбрость и мужество, смелость и решительность в минуту опасности являются примером не только для сверстников, но и взрослых. Горжусь вами и благодарю, вы составляете будущее нашей великой Родины!» - подчеркнул Александр Куренков.


10-летний житель городского округа Люберцы  Московской области Гордей Рыбаков также был удостоин награды. В августе 2023 мальчик спас тонущую девочку 7 лет во время отдыха на озере в деревне Мокрое Владимирской области Он самостоятельно вытащил её из воды, сделал  искусственное дыхание и вызвал скорую помощь.


Стоит отметить, что церемония награждения традиционно проводится накануне Дня народного единства. В этом году медали получили 200 ребят из 60 регионов России.


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#подмосковье
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Глава Дагестана доложил Путину о наказании для участников погромов в Махачкале
Меликов доложил Путину о наказании для зачинщиков беспорядков в аэропорту
02 ноября 2023, 12:12

Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту РФ Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что не призывает к наказанию без суда и следствия. Кроме того, он сказал, что разделает мнение российского лидера о том, что нужно объективно разобраться и наказать тех, кто устроил беспорядки и нарушил работу аэропорта.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — заявил дагестанский глава.
Он также обратил внимание на то, что виновники не должны остаться безнаказанными, а невиновные не должны подвергнуться ответственности.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Нарушители пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

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#аэропорт
#мнение
#нарушители
#правонарушения
#новости
#рф
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Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб
Развожаев: в Севастополе уничтожат три авиабомбы
02 ноября 2023, 11:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Губернатор Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что в Севастополе сегодня, в четверг, уничтожат три авиабомбы и более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
Губернатор предупредил жителей о том, что будет громко. Отмечается, что уничтожение бомб пройдет в районе бухты Гильзовая ориентировочно с 12.00 до 14.00. Развожаев добавил, что на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 13.00 до 17.00 планово уничтожат более тысячи боеприпасов, поднятые со дна бухты Гильзовая. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии, выполняющие задачи специальной военной операции в Луганской Народной Республике, обнаружили замаскированное взрывное устройство, вес которого составлял около тонны. Сообщается, что бомба была собрана с использованием аммонита и тротила. 

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#бомба
#операции
#сотрудники
#севастополь
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Никита Журавель заявил в суде, что изучает Коран
02 ноября 2023, 11:25

Фото: istockphoto/Rifky Rachman Safri

Обвиняемый в сожжении Корана Никита Журавель сообщил в суде, что изучает священную книгу.
Никита Журавель проходит обвиняемым по делу о сожжении Корана в Волгограде. Во время судебного заседания он сообщил, что изучает Коран, пишет РИА Новости.

В четверг в Висаитовском районном суде началось судебное заседание, во время которого по видеосвязи допрашивают свидетелей по делу.

«В процессе моего заключения под стражу читаю Коран, изучаю его... дабы понять, как сильно оскорбил чувства верующих», — рассказал Никита Журавель.
«Мой поступок ужасен и не имеет оправдания», — заявил Журавель.
Напомним, в мае силовики задержали его в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. По данным СК, он признался, что делал это за деньги по указанию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Оно передано чеченским следователям. Журавель был доставлен в Чечню в конце мая.

Ранее Кадырову-младшему вручили вторую по значимости награду в Татарстане. 15-летний Адам Кадыров получил орден «Дуслык». Также ему присвоили звание героя Чеченской Республики. 

Награды сын Кадырова получил после появления видео, где Адам Кадыров в СИЗО избивает Никиту Журавеля, которого задержали в Волгограде за сожжение Корана.

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#суд
#уголовное дело
#мусульмане
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В Долгопрудном прошла встреча с действующим бойцом СВО
02 ноября 2023, 11:24

Фото: пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный

Житель Долгопрудного посетил свою школу во время отпуска. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Долгопрудный.
Максим Д. из Долгопрудного служит в зоне боевых действий с начала мобилизации. Он является ветераном чеченской войны. 

Во время своего отпуска, боец посетил  свою родную 10 школу, где пообщался с учениками. Дети с восхищением слушали героя и задавали интересующие их вопросы. Кроме этого, одна из школьниц была родом с Донецка. Она пожелала бойцам, что они «вернулись невредимыми, пусть вас всегда ждут дома». 

«Эта маленькая девочка сама не понаслышке знает, что такое война, что такое артобстрел», - отметил боец. 

Стоит отметить, что житель Долгопрудного является наводчиком БТР в зоне СВО. По его словам ему и другим сослуживцам сил придают «вера в Россию, боевые товарищи и семья».

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