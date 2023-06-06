Площадь Металлургов в Ступине превратили в современную рекреационную зону

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«В результате в городе появилась современная рекреационная зона. На территории заменили плиточное покрытие, расширили пешеходное пространство. А ступеньки к торговым объектам и муниципальным учреждениям превратились в амфитеатр – монолитную конструкцию с пологими сиденьями», – говорится в сообщении.
Все работы проводились в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявлял, что в 2023 году в Подмосковье начнут благоустраивать 60 общественных пространств.