Площадь очага непарного шелкопряда в Московской области сократилась втрое

Фото: Комлесхоз МО
Площадь действующего очага непарного шелкопряда в Подмосковье сократилась в три раза, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Этому помогла обработка в очаге массового размножения этого насекомого, которую проводили летом в Егорьевском, Луховицком и Шатурском лесничествах.
«Проведение осенних учётов яйцекладок в очаге непарного шелкопряда показало, что его площадь сократилась в три раза. Сам очаг удалось удержать в пределах основного развития. Сокращение очага вредителей произошло в основном благодаря обработке поражённых лесных участков биопрепаратом. Эффективность составила 93%», — рассказали в Комлесхозе.Также на вредителей воздействовали природные факторы — бакуловирусная инфекция и уничтожение шелкопряда насекомыми-энтомофагами.
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Лора Луганская