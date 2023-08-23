Пляжный сезон в Подмосковье завершается

«Уходящее лето нельзя назвать самым жарким, но даже несмотря на это территории отдыха у воды и пляжи пользовались огромной популярностью у жителей и гостей Подмосковья. За сезон 2023 там побывал почти миллион человек. Еще в мае мы подготовили более 200 пляжей и зон отдыха у воды, а в течение лета следили за их состоянием и контролировали устранение нарушений. Также мы разработали и приняли единый стандарт для внешнего вида пляжных элементов. Это поможет нам создавать и поддерживать общий стиль на наших благоустроенных территориях отдыха у воды», — сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Самые популярные пляжи Подмосковья по данным за летний сезон 2023 года: пляж озера Сенеж в Солнечногорске стал самым популярным, его посетили 79 тысяч человек, на втором месте пляж Волкуша в Лыткарино — 77 тысяч человек, третью строчку занял пляж парка «Солнечный берег» в Талдом, на котором побывали 64 тысяч человек. Также, пользовались популярностью у жителей и гостей региона пляж Мысово в Долгопрудный, пляж парка «Авангард» в Электростали, шатурский пляж озера Святое и другие.





Для комфотрного отдыха и пребывания жителей и гостей Подмосковья на пляжах специалисты подготовили более 4,5 тысяч пляжных элементов: кабины для переодевания, душевые, шезлонги, теневые навесы, туалеты, а также места для игры в пляжный волейбол.

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