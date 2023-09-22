По итогам «Антимусорного рейда» в Подмосковье за лето возбудили более 400 дел

Фото: Комлесхоз МО
За минувшее лето по итогам «Антимусорного рейда» было возбуждено 407 административных дел. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Комлесхоза.
Мероприятие в лесах Московской области проходит с 10 апреля по 1 декабря. Его цель — предотвратить незаконный сброс мусора в лесах региона.
Всего же с начала проведения рейда в 2023 году возбудили 826 административных дел и составили 271 протокол.
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«В рейды регулярно выходят сотрудники лесной охраны, представители администраций городских округов, общественные лесные инспекторы. За три летних месяца этого года было возбуждено 407 административных дел. По ним составлено 166 протоколов об административных правонарушениях, по остальным 59 фактам продолжают выявлять виновных», — пояснили в ведомстве.
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Лора Луганская