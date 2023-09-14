По левой части Крымского моста, поврежденной при теракте, открылось автодвижение

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«К работам приступили уже в день теракта. Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», - прокомментировал ситуацию Хуснуллин.
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