По номеру «112» можно получить психологическую помощь круглосуточно

Фото: пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
В 2023 году психологи, работающие на линии службы экстренной помощи, оказали психологическую помощь жителям Подмосковья порядка 1,5 тысяч раз, сообщает «Радио 1» пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.
Главной задачей операторов-психологов является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию до приезда оперативных служб.
Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне, при условии, что данное средство связи находится в зоне действия сети.
Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
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